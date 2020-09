Elezioni regionali, la partita decisiva si gioca in Toscana (Di sabato 19 settembre 2020) La Toscana è la Regione chiave delle prossime Elezioni regionali. Il Centrodestra si compatta in piazza. Zingaretti si appella al voto utile. La vera partita di questa Election Day per le regionali del 2020 si gioca in Toscana, la nuova Emilia. Si vota in sette Regioni, in alcune l’esito sembra scontato, come ad esempio in Veneto ed in Campania. In altre la partita è aperta, ma in una la battaglia può essere decisiva nel senso che potrebbe lasciare strascichi nella formazione che uscirà sconfitta. È la Regione in questione è senza ombra di dubbio la Toscana. ElezioniElezioni regionali, il Centrodestra punta tutto ... Leggi su newsmondo (Di sabato 19 settembre 2020) Laè la Regione chiave delle prossime. Il Centrodestra si compatta in piazza. Zingaretti si appella al voto utile. La veradi questa Election Day per ledel 2020 siin, la nuova Emilia. Si vota in sette Regioni, in alcune l’esito sembra scontato, come ad esempio in Veneto ed in Campania. In altre laè aperta, ma in una la battaglia può esserenel senso che potrebbe lasciare strascichi nella formazione che uscirà sconfitta. È la Regione in questione è senza ombra di dubbio la, il Centrodestra punta tutto ...

