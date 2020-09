Ecco alcuni consigli per mantenere in salute la prostata

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 19 settembre 2020) Ormai è ampiamente riconosciuto l’effetto positivo che l’alimentazione ha sul nostro corpo. In generale, uno stile di vita salutare riduce in modo esponenziale la possibilità di contrarre determinate patologie. Per quanto concerne ladella, esistono alcune regole che possono ritardare o comunque arginare determinati problemi. Alimentazione A tavola sarebbe meglio non esagerare con i cibi che determinano uno squilibrio ormonale e l’alterazione della diuresi. Parliamo di spezie piccanti, pepe, caffè, alcolici. Tutto ciò sicuramente non fa bene allaed è un bene evitarli se già si soffre di irritazioni in quella zona. Idratazione Recenti studi hanno dimostrato che una adeguata idratazione corporea è un toccasana per la ...