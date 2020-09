“È in ospedale”. Paolo Brosio, ansia al GF Vip: il giornalista non entra nella casa (Di sabato 19 settembre 2020) Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, tra i nuovi concorrenti doveva esserci anche Paolo Brosio, ma Alfonso Signorini non ha annunciato il suo ingresso nella casa. Poco dopo, sui social ufficiali del giornalista, è apparso un post che spiega il motivo per cui non è ancora diventato “Vippone”. Alfonso Signorini, appena aperta la diretta, ha annunciato i 9 “Vipponi” pronti a varcare la famosa porta rossa, ma il nome del giornalista non è stato pronunciato e sul web è scattata la caccia ai motivi dell’assenza del giornalista. “Che fine ha fatto Brosio?”, si sono chiesti gli utenti di Twitter.



