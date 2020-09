Castrovilli regala il successo alla Fiorentina | Torino ko 1-0

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 19 settembre 2020)meritato per la: 1-0 in casa contro ilnel match inaugurale della stagione 2020/21 di Serie A. I viola costruiscono due ottime occasioni nel primo tempo, ma in entrambe le circostanze Sirigu è bravissimo a negare la rete sui colpi di testa di Kouamé. Zaza spreca un`ottima opportunità in contropiede e così al 78`firma il gol vittoria, depositando in rete un cioccolatino di Chiesa. Giampaolo ko al debutto. La cronaca registra la conferma della difesa a 3 di Iachini ma c'è Ceccherini al posto di Pezzella. A centrocampo esordio in viola per Bonaventura, in avanti Kouamé vince il ballottaggio con Vlahovic. Giampaolo si schiera col 4-3-1-2: Belotti e Zaza in attacco, supportati da Berenguer. I padroni di casa iniziano con un buon piglio. ...