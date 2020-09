Antonella Fiordelisi da infarto in bikini, il seno implode – VIDEO (Di sabato 19 settembre 2020) Antonella Fiordelisi ha postato un VIDEO spettacolare in cui indossa un bikini da favola: il suo seno da urlo è in bella vista. Antonella Fiordelisi è una donna fantastica e bellissima: la nativa di Salerno, oltre ad essere una schermitrice specializzata in sciabola e spada, è anche una modella. Nel 2017 ha partecipato anche al … L'articolo Antonella Fiordelisi da infarto in bikini, il seno implode – VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020)ha postato unspettacolare in cui indossa unda favola: il suoda urlo è in bella vista.è una donna fantastica e bellissima: la nativa di Salerno, oltre ad essere una schermitrice specializzata in sciabola e spada, è anche una modella. Nel 2017 ha partecipato anche al … L'articolodain, ilproviene da YesLife.it.

Debina87 : RT @ninakreuz: Vestito traforato come non si vedeva dal 2013, borsa trapuntata come una provincialotta qualunque, lui vestito come se stess… - IsaeChia : #AntonellaFiordelisi risponde alle critiche e spiega perché la sua presenza al ‘#Festivaldel cinemadiVenezia’, risp… - blogtivvu : Influencer a Venezia: Antonella Fiordelisi svela perché la sua presenza aveva senso (e la spiegazione è esilarante) - Moniqueeeeeeee3 : Ma con che coraggio invitano gente come Elisa de Panicis, Antonella Fiordelisi e Chiofalo al festival del cinema di Venezia? - camillastreet : RT @ninakreuz: Vestito traforato come non si vedeva dal 2013, borsa trapuntata come una provincialotta qualunque, lui vestito come se stess… -