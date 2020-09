Anticipazioni Daydreamer 20 settembre | un imprevisto rovina una sorpresa organizzata da Can per Sanem

(Di sabato 19 settembre 2020)20: è giunta notizia che la soap con Can Yaman e Demet Ozdemir andrà in onda anche domani, alle 16.15. Cosa vedremo nella 72° puntata? Oggi siamo rimasti estasiati, vedendo Can mettersi finalmente insieme ae persino Emre baciare per la prima volta Leyla … Tuttavia molto deve ancora succedere ai nostri protagonisti!20: notte sotto le stelle per Can eè tornata finalmente ad essere la ragazza di Can e, dopo che lui ha disertato apposta una cena di lavoro con Mackinnon e soprattutto con la gelosissima Ceyda, ha accettato la sua romantica proposta di trascorrere la notte insieme al rifugio guardando le stelle. Tuttavia ...

giulyprofeta1 : RT @fanpage: #DayDreamer, le anticipazioni - Claricmat3 : RT @fanpage: #DayDreamer, le anticipazioni - fanpage : #DayDreamer, le anticipazioni - Notiziedi_it : DayDreamer riparte dalla nuova vita di Sanem e Can: anticipazioni 20 settembre - redazionetvsoap : #DayDreamer #anticipazioni La #trama di #domani, #20settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Daydreamer

Serata romantica per Can e Sanem, ormai fidanzati. Sempre più innamorati, ma costretti a mantenere il segreto per evitare pettegolezzi su Sanem che, avendo appena ottenuto una promozione importante al ...Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer per la puntata del 20 settembre 2020, in onda su Canale5. Nell'Episodio, Can dà buca a Ceyda per preparare una sorpresa per Sanem. Indice Daydreamer A ...Ecco a Voi la trama e anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, cosa accade nella puntata di oggi 19 settembre: Sanem e Can decidono di rompere la loro amicizia e di tornare finalmente insieme.