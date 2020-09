Zerocalcare, un disegno per Dana Lauriola (Di venerdì 18 settembre 2020) Un disegno in solidarietà con Dana Lauriola, l’attivista No Tav arrestata ieri perchè dovrà scontare una condanna a due anni di carcere dopo che il tribunale ha rifiutato la richiesta di misure alternative. Lo ha postato oggi sul suo account Instagram Michele Rech, in arte Zerocalcare. Il noto fumettista ha ritratto una piovra, simbolo della polizia, che con i suoi tentacoli strappa Dana dalla folla No Tav che tenta di tenerla con sé. Per il fumettista, la militante 38enne “è una persona generosa con una vita spesa a difendere il prossimo e la terra che abita”. “Daje forte Dana“, conclude il post dell’artista romano. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 18 settembre 2020) Unin solidarietà con, l’attivista No Tav arrestata ieri perchè dovrà scontare una condanna a due anni di carcere dopo che il tribunale ha rifiutato la richiesta di misure alternative. Lo ha postato oggi sul suo account Instagram Michele Rech, in arte. Il noto fumettista ha ritratto una piovra, simbolo della polizia, che con i suoi tentacoli strappadalla folla No Tav che tenta di tenerla con sé. Per il fumettista, la militante 38enne “è una persona generosa con una vita spesa a difendere il prossimo e la terra che abita”. “Daje forte“, conclude il post dell’artista romano. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : Zerocalcare, un disegno per Dana Lauriola #NoTav - RegisteItaliane : RT @CattiveMaestre: #23M 4 anni fa nasceva il collettivo #CattiveMaestre contro #BuonaScuola. Felici di ricevere questo disegno dal nostro… - YourAnonRiots : RT @channeldraw: Un piccolo adesivo per un grande motivo, libertà per Patrick. Grazie a Chocolat Cafè CR di #Cremona. #freepatrickzaki @EIP… - evematringe : RT @channeldraw: Un piccolo adesivo per un grande motivo, libertà per Patrick. Grazie a Chocolat Cafè CR di #Cremona. #freepatrickzaki @EIP… - AnonymousVideo : RT @channeldraw: Un piccolo adesivo per un grande motivo, libertà per Patrick. Grazie a Chocolat Cafè CR di #Cremona. #freepatrickzaki @EIP… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerocalcare disegno Il nuovo fumetto di Zerocalcare sul Natale Artribune C’è lo sconto del 20 per cento anche sui fumetti di Bao Publishing

Fino al 4 ottobre si potranno comprare i libri di Zerocalcare e Daniel Clowes, tra gli altri, spendendo meno del solito Tra le case editrici che hanno deciso di fare l’annuale mese di sconti del 20 pe ...

Simone Bianchi: «I miei eroi Marvel, nati dalla bellezza»

Apre sabato 12 settembre a Città di Castello la mostra dedicata a Simone Bianchi, il disegnatore italiano che ha conquistato la Marvel e gli appassionati di fumetto di tutto il mondo. Ecco chi è e qua ...

Le collanine green create a Bergamo spopolano alla Mostra di Venezia: da Zerocalcare all’attrice Linda Caridi

Chi fa tappa a Venezia in questi giorni potrebbe notare al collo di qualche vip dei ciondoli con mini cactus o altrettanto minuscole alghe verdi. Sono i gioielli «vivi» di Kaki, giovane brand bergamas ...

Fino al 4 ottobre si potranno comprare i libri di Zerocalcare e Daniel Clowes, tra gli altri, spendendo meno del solito Tra le case editrici che hanno deciso di fare l’annuale mese di sconti del 20 pe ...Apre sabato 12 settembre a Città di Castello la mostra dedicata a Simone Bianchi, il disegnatore italiano che ha conquistato la Marvel e gli appassionati di fumetto di tutto il mondo. Ecco chi è e qua ...Chi fa tappa a Venezia in questi giorni potrebbe notare al collo di qualche vip dei ciondoli con mini cactus o altrettanto minuscole alghe verdi. Sono i gioielli «vivi» di Kaki, giovane brand bergamas ...