The Good Doctor 4 debutta a novembre negli Usa e a gennaio su Rai2 , le date ufficiali (Di venerdì 18 settembre 2020) "Come si guarisce in un mondo sottosopra?". A questa domanda dovrà trovare risposta Shaun quando The Good Doctor 4 tornerà in onda con una première dedicata proprio all'emergenza Coronavirus che ha ucciso migliaia di persone in tutto il mondo e che ci ha messo tutti in standby, produzioni delle serie tv comprese. Dopo tanta fatica, il cast del medical drama con Freddie Highmore è tornato sul set per mettere insieme i nuovi episodi della quarta stagione la cui messa in onda ha finalmente una data ufficiale: il 2 novembre. ABC ha comunicato qualche ora fa che bisognerà pazientare ancora un mese e mezzo prima di vedere i nuovi episodi della serie in cui Shaun e i suoi dovranno combattere con la pandemia che entrerà di fatto nelle loro vite come un virus letale da cui prendere ...

