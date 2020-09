Tesla lanciata a 150 km all’ora in autostrada con il pilota automatico | dentro dormono tutti Polstrada allibita | “Mai visto nulla di simile”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Quando la polizia stradale si è affiancata a quell’autoa 150 chilometri orari inè rimasta senza parole. All’interno sembrava che non ci fosse nessuno e che l’auto si guidasse da sola. Ed effettivamente era così: l’auto, unaModel S, aveva ilinserito perché sia il guidatore che il passeggero accanto a lui stavano dormendo, addirittura con i sedili reclinati. A raccontare l’episodio, avvenuto vicino a Ponoka, nello Stato dell’Alberta, è la Bbc che riferisce come per l’uomo “al volante”, un ragazzo di 20 anni, sia scattata subito una denuncia per guida pericolosa e a dicembre inizierà il processo a suo carico. “Sono nella polizia da 23 anni, ma non avevo mai ...

Noovyis : (Tesla lanciata a 150 km all’ora in autostrda con il pilota automatico, dentro dormono tutti. Polstrada allibita: “… - THE_GIF_2 : @PlayStationIT Gamestop: portaci tua sorella, tua mamma, Paul McCartney, il Graal, la Tesla lanciata nello spazio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla lanciata

La tecnologia delle batterie sarà in prima linea nella transizione globale a un'economia a basse emissioni di carbonio. Le batterie alimenteranno in larga misura la flotta di veicoli elettrici del fut ...Quando la polizia ha accostato l'auto lanciata a tutta velocità in autostrada non poteva credere ai propri occhi. Alla guida sembrava non ci fosse nessuno e invece il guidatore, un ragazzo di 20 anni, ...Se così fosse davvero, una settimana prima del tanto atteso Battery Day, scopriamo una novità che potrebbe cambiare radicalmente la produzione dei pacchi batteria per le vetture Tesla. Il magazine ame ...