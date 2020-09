“Telese Città” attacca ancora Aceto: “Inorriditi dalla sua irresponsabilità” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUltimi fuochi di una campagna elettorale tesissima a Telese Terme. La lista “Telese Città”, che vede candidato sindaco Nicola Di Santo, con una nota stampa invita la cittadinanza al comizio di chiusura di stasera e torna sulla vicenda del documento, attaccando con asprezza Gianluca Aceto. Di seguito, la nota di Telese Città: “Mancano poche ore alla chiusura della campagna elettorale, noi di Telese Città crediamo sia giunto il momento di mettere ordine nel caos mediatico volutamente provocato dai nostri avversari politici, ricollocare i fatti e gli eventi nella giusta dimensione e continuare a parlarvi di programmazione. Il luogo deputato a far ciò è la piazza. Per questo stasera vi aspettiamo, numerosi come sempre, ma attenti e responsabili più che mai, per il comizio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUltimi fuochi di una campagna elettorale tesissima a Telese Terme. La lista “Telese Città”, che vede candidato sindaco Nicola Di Santo, con una nota stampa invita la cittadinanza al comizio di chiusura di stasera e torna sulla vicenda del documento,ndo con asprezza Gianluca. Di seguito, la nota di Telese Città: “Mancano poche ore alla chiusura della campagna elettorale, noi di Telese Città crediamo sia giunto il momento di mettere ordine nel caos mediatico volutamente provocato dai nostri avversari politici, ricollocare i fatti e gli eventi nella giusta dimensione e continuare a parlarvi di programmazione. Il luogo deputato a far ciò è la piazza. Per questo stasera vi aspettiamo, numerosi come sempre, ma attenti e responsabili più che mai, per il comizio ...

