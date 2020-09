Tale e quale show: Virginio è Justin Timberlake (video e gallery) (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel corso della prima puntata del 18 settembre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Virginio nei panni di Justin Timberlake, con il brano “Can’t stop the feeling” del 2015. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha valutato la sua performance. Per Virginio addirittura una standing ovation da parte di giudici e concorrenti. I giudici sono concordi che sia stata una delle migliori esibizioni della puntata. Potete vedere l’esibizione di Virginio di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel corso della prima puntata del 18 settembre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Can’t stop the feeling” del 2015. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha valutato la sua performance. Peraddirittura una standing ovation da parte di giudici e concorrenti. I giudici sono concordi che sia stata una delle migliori esibizioni della puntata. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ...

BertoBarto26 : @iPhaele C’è Diana del Bufalo a Tale e Quale? ?? - citizenworld__ : @gelosainculoo Ma li tiro in mezzo perché mi baso su quello che so e che vivo ogni giorno. E poi anche io faccio pa… - Daryl79Zito : @taleequaleshow @VirginioNero @jtimberlake Straordinario, interpretazione perfetta, tale e quale o forse anche di p… - drvnkinholland : RT @butpsychopath: Tutti questi politically correct contro la “black face”...raga rendetevi conto che è un programma che si chiama TALE E Q… - Giooodf : Cadrà il mondo quando a Tale e Quale capiranno che Noemi NON ha cantato solo Sono Solo Parole. #taleequaleshow -