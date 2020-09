Sofia e Amedeo dopo Temptation Island 2020 stanno ancora insieme? (Di venerdì 18 settembre 2020) Il loro falò di confronto resterà nella storia di Temptation Island come uno dei peggiori di sempre. Ci avevamo fatto capire che addirittura il programma era slittato a causa del caos generato dalla scoperta di un tradimento nelle prime ore. Dobbiamo crederci? Molto difficile visto quello che è poi andato in onda nel corso della prima puntata di Temptation Island 2020 quando abbiamo capito che le persone in questione erano Sofia e Amedeo. Ci si aspettava che la ragazza, dopo aver scoperto che il suo fidanzato in 11 anni di relazione l’ha tradita ma le ha anche raccontato diverse frottole ( oltre al fatto che dice di non amarla, di stare con lei solo per abitudine, di essere convinto che uscirà da solo dal programma) ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) Il loro falò di confronto resterà nella storia dicome uno dei peggiori di sempre. Ci avevamo fatto capire che addirittura il programma era slittato a causa del caos generato dalla scoperta di un tradimento nelle prime ore. Dobbiamo crederci? Molto difficile visto quello che è poi andato in onda nel corso della prima puntata diquando abbiamo capito che le persone in questione erano. Ci si aspettava che la ragazza,aver scoperto che il suo fidanzato in 11 anni di relazione l’ha tradita ma le ha anche raccontato diverse frottole ( oltre al fatto che dice di non amarla, di stare con lei solo per abitudine, di essere convinto che uscirà da solo dal programma) ...

VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ Cos’è successo tra Sofia Nesci e Amedeo Bianconi una volta tornati a casa? Ecco cosa hanno racc… - lostdiadem : Sofia e Amedeo sono la coppia più felice che sia mai uscita insieme da #temptationisland - mp_0911_ : RT @carmentpf: #TemptationIsland #Sofia Fa finta di non capire o non capisce l'italiano? #amedeo senza palle non sa più come farle capire… - martadechiara : Dopo la replica di #TemptationIsland chiedo delucidazioni sul falò tra Amedeo e Sofia, perché non c'ho capito nient… - carmentpf : #TemptationIsland #Sofia Fa finta di non capire o non capisce l'italiano? #amedeo senza palle non sa più come far… -