Serie A | ad De Siervo | “Stadi? Situazione surreale | il caos regna sovrano Chiediamo rispetto e vogliamo chiarezza”

(Di venerdì 18 settembre 2020) L’amministratore delegato dellaA Luigi De, in una nota, parla in merito alla riapertura degli stadi inA con l’ordinanza dell’Emilia Romagna che consentirà a 1000 spettatori di assistere a Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari: “Stiamo vivendo una. Nonostante il protocollo di 300 pagine per la riapertura parziale presentato a luglio, areè il, come testimoniano le sacrosante deroghe concesse dalla Regione Emilia-Romagna. La LegaA pretende – conclude De– che si faccia chiarezza in merito alla riapertura degli impianti“.

