Ricciardi frena sui test rapidi | «Nessuno dà il patentino di immunità» Quarantena breve come in Francia? «Il loro studio è inadeguato»

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 settembre 2020) Mentre l’Oms lancia l’allarme sull’Europa alle prese con un aumento dei contagi sempre più simile ai livelli dello scorso marzo, Walterche rappresenta l’Italia nel Consiglio esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità invita alla cautela, perché per il momento il nostro Paese non vive la stessa impennata di infezioninel resto d’Europa. Intervistato dalla Stampa, comunque, il consigliere del ministro Roberto Speranza ribadisce ancora una volta che non è questo il momento per abbassare la guardia: «Perché il Coronavirus si sta trasmettendo dai giovani ai più grandi e i ricoveri sono in aumento anche da noi». Nel concreto, non abbassare la guardia pervuol dire innanzitutto che ognuno deve fare la sua parte. A ...