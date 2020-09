Regionali 2020 – La Lega ci prova, la Toscana fa i conti con la storia. Giani il “troppo tranquillo”, Ceccardi fa la moderata. Livorno e non solo: Zingaretti e Salvini a caccia dell’ultimo voto sulla costa (Di venerdì 18 settembre 2020) “Ragazzi, dov’è il Giani?”, “sarà a inaugurare qualche sagra”. Fucecchio, provincia di Firenze, a pochi giorni dalle elezioni Regionali toscane. A rispondere alla domanda di Matteo Renzi per il ritardo (di un’ora) del candidato del centrosinistra al comizio nel paese natale di Indro Montanelli è, con una battuta, uno spettatore. Come accade spesso da queste parti bastano poche parole per riassumere forza e debolezze di un candidato che fin dall’inizio ha diviso la sinistra Toscana. Da assessore prima e presidente del Consiglio regionale poi, Eugenio Giani – ex socialista ma “mai craxiano” – da anni macina chilometri per tutta la Regione, partecipando a eventi, inaugurazioni, congressi, dibattiti, panel, feste, anniversari in ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Ragazzi, dov’è il?”, “sarà a inaugurare qualche sagra”. Fucecchio, provincia di Firenze, a pochi giorni dalle elezionitoscane. A rispondere alla domanda di Matteo Renzi per il ritardo (di un’ora) del candidato del centrosinistra al comizio nel paese natale di Indro Montanelli è, con una battuta, uno spettatore. Come accade spesso da queste parti bastano poche parole per riassumere forza e debolezze di un candidato che fin dall’inizio ha diviso la sinistra. Da assessore prima e presidente del Consiglio regionale poi, Eugenio– ex socialista ma “mai craxiano” – da anni macina chilometri per tutta la Regione, partecipando a eventi, inaugurazioni, congressi, dibattiti, panel, feste, anniversari in ogni ...

