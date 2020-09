Quella volta che Patrizia De Blanck coltivò marijuana sul terrazzo di casa (per sbaglio) (Di venerdì 18 settembre 2020) Nell’antica Grecia i filosofi tenevano di tanto in tanto delle lezioni a un piccolo gruppo di discepoli interessati a menate varie: Chi siamo, Cosa facciamo, Dove andiamo, cose di questo tipo ecco. Diciamo che l’evoluzione nel corso degli anni successivi si è concessa qualche libertà di troppo, accettando la nascita del Grande Fratello e offrendo come flash back i racconti di Patrizia De Blanck. Detto fra noi? Tutto ciò che dice o fa la Contessa del popolo è tanta roba. Anche se magari è lei stessa inconsapevole di quello che sta facendo (ma sì, un po’ come il falò di confronto tra Amedeo e Sofia, ci sta). Patrizia De Blanck e la marijuana coltivata sul terrazzo Dovete sentire tutti questa storia, non ve ne pentirete mi ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 settembre 2020) Nell’antica Grecia i filosofi tenevano di tanto in tanto delle lezioni a un piccolo gruppo di discepoli interessati a menate varie: Chi siamo, Cosa facciamo, Dove andiamo, cose di questo tipo ecco. Diciamo che l’evoluzione nel corso degli anni successivi si è concessa qualche libertà di troppo, accettando la nascita del Grande Fratello e offrendo come flash back i racconti diDe. Detto fra noi? Tutto ciò che dice o fa la Contessa del popolo è tanta roba. Anche se magari è lei stessa inconsapevole di quello che sta facendo (ma sì, un po’ come il falò di confronto tra Amedeo e Sofia, ci sta).Dee lacoltivata sulDovete sentire tutti questa storia, non ve ne pentirete mi ...

welikeduel : Quella volta che è andato a Lampedusa #propagandathemovie #propagandalive - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #GoldenLion #Nomadland #ChloéZhao: “La prossima volta che vedrete qualcuno in un vic… - PescaraCalcio : ??Ma ti ricordi quella volta? ??si come no! e quando siamo stati insieme a .... #AmiciMondiali #Mondiale2006… - conunfilodivoce : Io che dico a Bob - 'Dimmi che tornate a Milano perché io ho ancora il rimpianto di non esserci stata a novembre' -… - DiarioDiDario : @sta_scrivendo__ Varrà per il futuro: ci hai provato, ma sai che quella tipologia non è una soluzione. Non so di co… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella volta Ghisolfi e quella volta che in Vaticano il Papa ha “Benedetto” le piccole banche TargatoCn.it Coronavirus, picco di contagi in Europa, allarme Oms: “I nuovi casi superano quelli di marzo”

“Gli attuali casi settimanali hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha raggiunto per la prima volta il picco a marzo” ha sottolineato Hans Kluge, chirurga belga direttore regionale per ...

Si suicida giù dal ponte, i carabinieri dalla compagna per avvisarla ma la trovano cadavere

La figlia di due anni della coppia che per fortuna in quel momento era dai nonni ... certo per l’ultima volta con Claudia nella loro casa di via Lavagnini alla Briglia di Vaiano.

Report del Consiglio Grande e Generale del 17 settembre – pomeriggio

Andrea Zafferani (Rf): Questo articolo non è molto opportuno. Io chiedo ai colleghi, soprattutto quelli più esperti di legge e di questioni giuridiche, quando si parla di una iniziativa legislativa pr ...

“Gli attuali casi settimanali hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha raggiunto per la prima volta il picco a marzo” ha sottolineato Hans Kluge, chirurga belga direttore regionale per ...La figlia di due anni della coppia che per fortuna in quel momento era dai nonni ... certo per l’ultima volta con Claudia nella loro casa di via Lavagnini alla Briglia di Vaiano.Andrea Zafferani (Rf): Questo articolo non è molto opportuno. Io chiedo ai colleghi, soprattutto quelli più esperti di legge e di questioni giuridiche, quando si parla di una iniziativa legislativa pr ...