Peugeot - Avviato il programma Hypercar per Le Mans 2022

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 settembre 2020) Mentre rombano le macchine impegnate nelle ultime prove per la 24 Ore di Le2020, che scatterà domani sul circuito della Sarthe, ladà lavvio ufficiale alper la realizzazione dellache scenderà in lizza nellEndurance del, sposando il nuovo regolamento della categoria, che ribadisce la fedeltà alla formula dellibrido. La scelta della classe LMH è stata dettata, per la Casa del Leone che godrà, in questa avventura, della collaborazione della Total, da diversi aspetti, compresa la possibilità di godere di una certa libertà dal punto di vista della veste aerodinamica, alla quale si dedicherà il Designcercando di preservare lidentità di marca. Qualcosa delle future forme della ...