Michael Schumacher | il comunicato del neurologo poco fa | la brutta notizia

(Di venerdì 18 settembre 2020)certificata e riportata da IlGiornale.it. IlErich Riederer ha parlato del dramma che continua a vivere il campione della Ferrari. Jean Todt, che è andato spesso a trovarlo, ha espresso le sue speranze per una guarigione. Sono passati quasi sette anni da quel maledetto incidente sugli sci. Da allora è iniziata la battaglia died il dramma per tutta la sua famiglia. Durante questo lungo periodo, le informazioni sullo stato di salute del sette volte iridato, che ha vissuto gli anni più belli della sua carriera con la Ferrari, sono sempre circolate con la massima discrezione. La famiglia, giustamente, lo protegge e pochissimi amici sono ammessi a fargli visita. (Continua...) Tra questi c'è Jean Todt, il suo ex ...

Mick Schumacher guiderà la Ferrari F1 F2004 del padre Michael al Mugello - Mick Schumacher, giro sulla Ferrari 2004 di papà Michael al Mugello

Sono quasi trascorsi sette lunghi anni dall'incidente occorso a Michael Schumacher sulle piste da sci: da quel momento in poi la vita del sette volte campione del mondo in Formula Uno è stata letteral ...Domenica al Mugello ha guidato di nuovo la mitica F2004 di papà Michael, proprio nel weekend in cui è passato in vetta alla classifica di Formula 2 insieme alla scuderia italiana Prema: è un ottimo mo ...Fanno scalpore le dichiarazioni rilasciate dal neurologo svizzero Erich Riederer secondo il quale il campione di Formula 1 Michael Schumacher sarebbe in uno stato vegetativo e non avrebbe alcuna possi ...