Loredana Bertè il 20 settembre compie 70anni (Di venerdì 18 settembre 2020) La signora Loredana Bertè, che ha scelto di non essere una signora probabilmente in culla e l’ha gridato a mezzo mondo al Festivalbar nell’82, arriva completamente vestita di nero, mascherina compresa. Fanno eccezione stivaletti bianchi e un capello di paglia che toglierà alle 16.35. I capelli azzurri a quel punto manderanno in estasi il pubblico presente. La cantante è ospite del Tempo delle Donne e in quell’ora che lei dedicherà al pubblico facendo in fin dei conti un bilancio della sua vita alla soglia dei 70 anni, i fan le dedicheranno molti applausi e una standing ovation finale. «Abbracci virtuali» fa lei allora sorridendo gloriosa. D’altra parte è una delle pochissime icone italiane, al punto che alcune fan giovanissime si fanno selfie sotto il palco, punto da dove la cantante appare solo ... Leggi su aciclico (Di venerdì 18 settembre 2020) La signoraBertè, che ha scelto di non essere una signora probabilmente in culla e l’ha gridato a mezzo mondo al Festivalbar nell’82, arriva completamente vestita di nero, mascherina compresa. Fanno eccezione stivaletti bianchi e un capello di paglia che toglierà alle 16.35. I capelli azzurri a quel punto manderanno in estasi il pubblico presente. La cantante è ospite del Tempo delle Donne e in quell’ora che lei dedicherà al pubblico facendo in fin dei conti un bilancio della sua vita alla soglia dei 70 anni, i fan le dedicheranno molti applausi e una standing ovation finale. «Abbracci virtuali» fa lei allora sorridendo gloriosa. D’altra parte è una delle pochissime icone italiane, al punto che alcune fan giovanissime si fanno selfie sotto il palco, punto da dove la cantante appare solo ...

radiolisola : #NowPlaying: Loredana Bertè - Non sono una signora - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Loredana Bertè - Serenade -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - radiolisola : #NowPlaying: Loredana Bertè - Sei bellissima (Remastered Version) - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Loredana Berte - Peccati Trasparenti - GammaStereoRoma : Loredana Berte' - E la luna bussò -