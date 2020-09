Liliana Segre non parlerà mai più in pubblico della sua esperienza di deportazione | «Tormento psichico»

repubblica : Liliana Segre: “Costi e poltrone? Il Parlamento è di più, ecco perché voto No” - davidealgebris : Liliana Segre : La storia / Una delle persone più belle d'italia Vota NO. Poi ci sono scappati di casa senza istruz… - fleinaudi : Ragazzi vogliamo dare il nostro forte benvenuto a Liliana #Segre #IoVotoNO - rosad24 : RT @repubblica: Liliana Segre: “Costi e poltrone? Il Parlamento è di più, ecco perché voto No” - blissenoby : RT @fleinaudi: Ragazzi vogliamo dare il nostro forte benvenuto a Liliana #Segre #IoVotoNO -

Ultime Notizie dalla rete : Liliana Segre

Oggi e domani, con la letteratura alla ex pista di pattinaggio. Oggi alle 17, Angelo Nerli presenta il suo libro "Ricordi montani", in collaborazione con Comune e Cai di Castelnuovo. Introduce Marilen ..."Mi pare che la questione venga un po' troppo drammatizzata. Ci sono buone ragioni sia per il Sì sia per il No". La senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista a Repubblica, si schiera per il No ...Si apre oggi il sipario dell’edizione 2020 de "Il Cortile di Francesco", giornata inaugurale impreziosita dalla presenza di Liliana Segre (nella foto), senatrice a vita che, alle ore 21, sulla piazza ...