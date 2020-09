"Lei lo sa bene, si ricorda cosa diceva?". Severgnini dalla Gruber massacra Di Maio: "Cosa siete diventati". La sua faccia | Video (Di venerdì 18 settembre 2020) "Il M5s è diventato un partito, un partito che ha cambiato idea su tutto". Beppe Severgnini, in collegamento a Otto e mezzo con Lilli Gruber, imbarazza Luigi Di Maio in diretta: "Lui lo sa bene - gli si rivolge direttamente l'editorialista del Corriere della Sera -. Avete cambiato idea su TAV, doppio mandato, vaccino, Europa. E per fortuna. Non sono stati gli unici, da Conte al Pd, ma voi siete stata medaglia d'oro". Quindi un aneddoto piuttosto significativo. "Nel 2018 lei diceva 'questa Europa tra sei mesi sarà finita'. Oggi da ministro degli Esteri la considera molto importante per l'Italia. I 5 Stelle sono un partito adolescente, devono diventare ancora grandi". E Di Maio ascolta in silenzio, con la faccia da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) "Il M5s è diventato un partito, un partito che ha cambiato idea su tutto". Beppe, in collegamento a Otto e mezzo con Lilli, imbarazza Luigi Diin diretta: "Lui lo sa- gli si rivolge direttamente l'editorialista del Corriere della Sera -. Avete cambiato idea su TAV, doppio mandato, vaccino, Europa. E per fortuna. Non sono stati gli unici, da Conte al Pd, ma voistata medaglia d'oro". Quindi un aneddoto piuttosto significativo. "Nel 2018 lei'questa Europa tra sei mesi sarà finita'. Oggi da ministro degli Esteri la considera molto importante per l'Italia. I 5 Stelle sono un partito adolescente, devono diventare ancora grandi". E Diascolta in silenzio, con lada ...

