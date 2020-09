Le Parole e la Bellezza - voci d'autore per l'anima (Di venerdì 18 settembre 2020) Sabato 19 settembre ore 21, a Musellaro (Pe), nel suggestivo scenario medioevale di Santa Maria del Balzo, si terrà l'evento “” recital letterario di poesia e suoni, promosso dall'Unità Pastorale Bolognano, Musellaro, Piano D'Orta e dalla cooperativa sociale La Minerva, in collaborazione con Bibliodrammatica aps, Ooops! (scrittura e narrazione), AP/ArteProssima, e con Edizioni Masciulli e LFA Publisher, a cura di Beniamino Cardines e Rosetta Clissa. (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 18 settembre 2020) Sabato 19 settembre ore 21, a Musellaro (Pe), nel suggestivo scenario medioevale di Santa Maria del Balzo, si terrà l'evento “” recital letterario di poesia e suoni, promosso dall'Unità Pastorale Bolognano, Musellaro, Piano D'Orta e dalla cooperativa sociale La Minerva, in collaborazione con Bibliodrammatica aps, Ooops! (scrittura e narrazione), AP/ArteProssima, e con Edizioni Masciulli e LFA Publisher, a cura di Beniamino Cardines e Rosetta Clissa. (...) - Tribuna Libera

peppesignore : RT @mrcatalano58: 'Io credo nel mistero delle parole, e che le parole possano diventare vita, destino; così come diventano bellezza.' Leon… - skylers_lht : RT @inprincesspark: ho fatto il tatuaggio per louis. non ho parole. è di una delicatezza assurda. è di una bellezza assurda. sembra come se… - CasaLettori : RT @mrcatalano58: 'Io credo nel mistero delle parole, e che le parole possano diventare vita, destino; così come diventano bellezza.' Leon… - mutabor17 : RT @kallac_carta: Trasparenza la bellezza di fidarsi delle parole senza ambiguità... - alper_alt : RT @vidacilio1: Le parole della mia preghiera e l'opera che nasce. L'Arte, si manifesta per noi, testimoni ed eredi della bellezza. Video… -

Ultime Notizie dalla rete : Parole Bellezza Zingarelli #ciboperlamente: un milione di cartoline per raccontare la bellezza della lingua italiana Corriere della Sera Giada Bagnoli Instagram, influencer dal fascino mondiale: «La tua bellezza va oltre ogni limite»

“Oggi ti vedo al top”: sembra proprio superarsi Giada Bagnoli nell’ultimo scatto Instagram condiviso. Ma quand’è – viene un po’ da chiedersi – che non sarebbe stata al massimo della forma? Sfogliando ...

Zingarelli #ciboperlamente: un milione di cartoline per raccontare la bellezza della lingua italiana

In occasione del lancio dell’edizione 2021 del vocabolario Zingarelli, la casa editrice sceglie di raccontare la bellezza della lingua italiana attraverso la storia e l’origine delle parole: le etimol ...

La terra di cui siamo fatti

Quella volta la casa restò vuota, era ancora in piedi, sì, ma vuota. Mio padre l'aveva disegnata con precisione metodica, così fa tutte le cose, con calma e precisione. Eppure quel giorno, di tutta fr ...

“Oggi ti vedo al top”: sembra proprio superarsi Giada Bagnoli nell’ultimo scatto Instagram condiviso. Ma quand’è – viene un po’ da chiedersi – che non sarebbe stata al massimo della forma? Sfogliando ...In occasione del lancio dell’edizione 2021 del vocabolario Zingarelli, la casa editrice sceglie di raccontare la bellezza della lingua italiana attraverso la storia e l’origine delle parole: le etimol ...Quella volta la casa restò vuota, era ancora in piedi, sì, ma vuota. Mio padre l'aveva disegnata con precisione metodica, così fa tutte le cose, con calma e precisione. Eppure quel giorno, di tutta fr ...