Juventus-Sampdoria, Ranieri: “A Pirlo faccio un grosso in bocca al lupo, noi lotteremo” (Di venerdì 18 settembre 2020) “A Pirlo faccio un grosso in bocca al lupo affinché possa diventare un tecnico di successo, però domenica c’è la partita e noi siamo pronti a giocare, a spingere, a lottare per ottenere il massimo“. Così Claudio Ranieri a due giorni dall’esordio della sua Sampdoria in campionato contro la nuova Juventus di Andrea Pirlo. “Abbiamo un vantaggio con noi stessi – dice il tecnico blucerchiato -, ci conosciamo e sappiamo cosa e come fare anche se di fronte troveremo una corazzata, la squadra capace di laurearsi per nove volte consecutive campione d’Italia. Quando si cambia guida tecnica ci vuole sempre un po’ di tempo per capire le nuove idee tattiche“. E ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) “Auninalaffinché possa diventare un tecnico di successo, però domenica c’è la partita e noi siamo pronti a giocare, a spingere, a lottare per ottenere il massimo“. Così Claudioa due giorni dall’esordio della suain campionato contro la nuovadi Andrea. “Abbiamo un vantaggio con noi stessi – dice il tecnico blucerchiato -, ci conosciamo e sappiamo cosa e come fare anche se di fronte troveremo una corazzata, la squadra capace di laurearsi per nove volte consecutive campione d’Italia. Quando si cambia guida tecnica ci vuole sempre un po’ di tempo per capire le nuove idee tattiche“. E ...

juventusfc : DUELS! ???? I grandi duelli della storia di #JuveSamp? Qui ???? ne vedete due Qui ?? - forumJuventus : #JuveSampdoria, domenica 20,45. CT: 'In attesa che rientri Dybala e che arrivi un 9, la coppia d'attacco sarà Ronal… - forumJuventus : #JuveSampdoria, domenica ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Ronaldo e Kulusevski in avanti. Bonucci e Chiel… - sportface2016 : #JuveSamp | #Ranieri: 'A #Pirlo fraccio un grosso in bocca al lupo, noi lotteremo' - ThomBertacchini : RT @massimozampini: Mentre per Juventus-Sampdoria, in uno stadio da più di 40mila posti e un piano di sicurezza studiato nel dettaglio con… -