Juventus | Melli | “La Roma fa bene a cedere Dzeko A Torino sarà…”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo settimane frenetiche, lasarebbe praticamente ad un passo dall’abbracciare il suo nuovo numero 9. Con l’accordo trovato trae Napoli per quanto riguarda il trasferimento di Milik nella Capitale, ora Edindovrebbe essere pronto a firmare un contratto biennale con la Vecchia Signora. I tifosi bianconeri si mostrano comunque perplessi davanti a questa operazione di mercato che da un certo punto di vista può essere svantaggiosa, alla luce della risoluzione contrattuale di Gonzalo Higuain con conseguente minusvalenza di circa 18 milioni di euro. Lastarebbe per perfezionare l’accordo con lasulla base di circa 15 milioni, mentre adovrebbe essere corrisposto un ingaggio di circa 7,5, cifra simile a quella percepita ...

Intervenuto ai micorofni di Radio Radio, Franco Melli ha parlato dell'addio di Dzeko alla Roma e del suo approdo alla Juventus: “La Roma compra, ma sta vendendo tanto forse troppo. Per me Dzeko alla J ...Ma come abbiamo sottolineato ieri, gli indizi degli ultimi giorni sembrano allontanare Edin Dzeko dalla Juve, poiché non c'è la reale volontà da parte di nessuno di vedere l'attaccante 34enne lasciare ...Chiamatelo Ronaldo record. Il fuoriclasse portoghese della Juventus infatti ha tagliato un nuovo traguardo, stavolta col suo amato Portogallo: ha raggiunto e superato le 100 reti con la nazionale lusi ...