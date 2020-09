Ischia in età romana, a che punto è la ricerca: dibattito promosso da Aenaria per celebrare i primi 10 anni di scavi (Di venerdì 18 settembre 2020) Dal Piazzale delle Alghe di Ischia Ponte in corso di svolgimento “Aenaria tra terra e mare. Geologia e archeologia sottomarine per la conoscenza di Ischia in età romana”. Aenaria celebra dieci anni di scavi subacquei che svelano insediamenti portuali e residenze private dell’età romana e per l’occasione l’incontro di studi si avvale di archeologi e geologi che svelano un volto inedito dell’isola. Come mai l’imperatore Augusto preferì Capri all’isola verde? E perché la nobiltà romana, più che presente sul litorale campano della terraferma, non si insediò ad Ischia, già prima colonia della Magna Grecia? Agli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 settembre 2020) Dal Piazzale delle Alghe diPonte in corso di svolgimento “tra terra e mare. Geologia e archeologia sottomarine per la conoscenza diin età”.celebra diecidisubacquei che svelano insediamenti portuali e residenze private dell’etàe per l’occasione l’incontro di studi si avvale di archeologi e geologi che svelano un volto inedito dell’isola. Come mai l’imperatore Augusto preferì Capri all’isola verde? E perché la nobiltà, più che presente sul litorale campano della terraferma, non si insediò ad, già prima colonia della Magna Grecia? Agli ...

