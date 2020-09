In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Settembre: “Le ragioni del No non stanno in piedi”. Parla Zagrebelsky (Di sabato 19 settembre 2020) Referendum – La “lezione” del giurista “Ecco perché molte ragioni del No non stanno in piedi” L’Intervista a Gustavo Zagrebelsky. Il professore “Dopo la riduzione dei seggi cosa vieta di mettere mano al bicameralismo paritario differenziandone le funzioni?” di Silvia Truzzi La voce dei padroni di Marco Travaglio La voce dei padroni squilla forte e chiara a edicole unificate. “No”, dice il Sole 24 Ore (Confindustria). “No”, tuonano Repubblica, Stampa, Espresso, Secolo XIX, Huffington Post e giornali locali Finegil (Agnelli-Elkann-Fca). “No”, strilla il Giornale di B.. “No”, ripetono Messaggero, Mattino e Gazzettino (Caltagirone). “No”, pigola Domani, giornale senza padroni nel senso che ne … Regionali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Referendum – La “lezione” del giurista “Ecco perché moltedel No nonin piedi” L’Intervista a Gustavo. Il professore “Dopo la riduzione dei seggi cosa vieta di mettere mano al bicameralismo paritario differenziandone le funzioni?” di Silvia Truzzi La voce dei padroni di Marco Travaglio La voce dei padroni squilla forte e chiara a edicole unificate. “No”, dice il Sole 24 Ore (Confindustria). “No”, tuonano Repubblica, Stampa, Espresso, Secolo XIX, Huffington Post e giornali locali Finegil (Agnelli-Elkann-Fca). “No”, strilla il Giornale di B.. “No”, ripetono Messaggero, Mattino e Gazzettino (Caltagirone). “No”, pigola Domani, giornale senza padroni nel senso che ne … Regionali ...

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Domani in edicola sul Roma l'intervista a Vigorito Ottopagine Lega, l’accusa è riciclaggio. Flussi di soldi fino a 50 mln

Riciclaggio. Questo il nuovo titolo di reato che irrompe nell’inchiesta sul caso Lombardia Film Commission (Lfc) e sui presunti fondi neri della Lega di Matteo Salvini. A far di conto sono circa quatt ...

Napoli-Salerno, la Tav sulla vecchia linea: sei città a rischio paralisi

I treni dell’alta velocità, gli intercity a lungo percorso e anche i regionali. Tutto il traffico ferroviario, insomma, che passa sul tratto Napoli-Salerno dirottato da lunedì e fino all’11 ottobre su ...

Coronavirus e scuola in Campania, da Franzese sos al prefetto: dubbi sulle ordinanze dei sindaci

Un aumento dei contagi con la ripresa della scuola il governatore De Luca l’ha già messo in conto. Se lo aspetta, malgrado i 100mila tamponi effettuati al personale scolastico. Malgrado abbia già pred ...

