Il nascondiglio

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il posto migliore per nascondere qualsiasi cosa è in piena vista – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #18settembre #salvini #lega #49milioni i #svizzera #edgarallanpoe #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #umorismo #satira #comics #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

