GF VIP | Adua e Massimiliano troppo misteriosi sul loro passato | Matilde | “Qualcosa è successo”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il trascorso sentimentale traDe Vesco eMorra, concorrenti del GF VIP, sta cominciando a destare un po’ di sospetti. In questi giorni l’attrice si è molto confidata conBrandi in merito ai suoi passati problemi con l’anoressia. La giovane ha avuto un vero e proprio sfogo, durante il quale non son mancate le lacrime. Ad ogni modo, se in merito a questo argomento la donna è stata alquanto sincera, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la storia con il suo ex. Per tale motivo,e altri concorrenti hanno sollevato delle ipotesi. Le riflessioni disuDopo aver chiacchierato condi questioni anche molto intime,si è ...