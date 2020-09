Generazione X: Ben Affleck ha chiesto più scene nel sequel rispetto a quelle ideate da Kevin Smith (Di venerdì 18 settembre 2020) Kevin Smith ha raccontato che Ben Affleck gli ha chiesto di avere nel sequel di Generazione X più scene rispetto a quelle ideate inizialmente. Ben Affleck avrà nel sequel di Generazione X un ruolo più grande rispetto a quello inizialmente ideato da Kevin Smith. Il regista ha parlato del progetto svelando inoltre che il lungometraggio proporrà sul grande schermo eventi legati al COVID-19, mantenendo quindi un legame con quanto sta accadendo nella vita reale. Kevin Smith, intervistato da ComicBook.com, ha spiegato: "Ben Affleck ha girato un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020)ha raccontato che Bengli hadi avere neldiX piùinizialmente. Benavrà neldiX un ruolo più grandea quello inizialmente ideato da. Il regista ha parlato del progetto svelando inoltre che il lungometraggio proporrà sul grande schermo eventi legati al COVID-19, mantenendo quindi un legame con quanto sta accadendo nella vita reale., intervistato da ComicBook.com, ha spiegato: "Benha girato un ...

