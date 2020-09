Fuga di batteri da un laboratorio in Cina: adesso sono oltre 3 mila le persone malate di brucellosi (Di venerdì 18 settembre 2020) sono oltre tremila le persone che purtroppo sono risultate positive al test per la brucellosi in Cina, dopo una fuoriuscita di batteri da un impianto biofarmaceutico di Lanzhou che pare producesse vaccini per gli animali nel 2019. E’ questa la notizia che è trapelata nelle scorse ore e che ha destato parecchia preoccupazione. Si tratterebbe, infatti, di una malattia ovvero la zoonosi che colpisce purtroppo diversi tipi di animali ma che può arrivare a contagiare anche l’uomo. A confermare questa Fuga di batteri pare siano state le autorità sanitarie locali nelle scorse ore. Fuga di batteri, oltre 3 mila le ... Leggi su aciclico (Di venerdì 18 settembre 2020)treleche purtropporisultate positive al test per lain, dopo una fuoriuscita dida un impianto biofarmaceutico di Lanzhou che pare producesse vaccini per gli animali nel 2019. E’ questa la notizia che è trapelata nelle scorse ore e che ha destato parecchia preoccupazione. Si tratterebbe, infatti, di una malattia ovvero la zoonosi che colpisce purtroppo diversi tipi di animali ma che può arrivare a contagiare anche l’uomo. A confermare questadipare siano state le autorità sanitarie locali nelle scorse ore.dile ...

SkyTG24 : Cina, fuga di batteri da laboratorio: 3000 persone ammalate di brucellosi - Corriere : In Cina fuga di batteri da un laboratorio: oltre tremila ammalati di brucellosi - repubblica : Cina, fuga di batteri da un laboratorio: in 3 mila si ammalano di brucellosi [aggiornamento delle 17:04] - SandraM_Tcon0 : RT @CriticaScient: I batteri possono scappare dai laboratori, i virus no perché c’hanno le gambe corte. - VioleMore : RT @HuffPostItalia: Fuga di batteri da un laboratorio in Cina: oltre 3mila infettati -