Cos’è la “videosorveglianza partecipata” su cui punta il Comune di Cuneo

(Di venerdì 18 settembre 2020) (foto: Wired.it)La città diha intenzione di introdurre un progetto di “videosorveglianza partecipata” che getta in parte le spese del sistema sulle spalle degli abitanti e allo stesso tempo rinforza la loro percezione del pericolo e del crimine. La riunione della Commissione consiliare per la presentazione del progetto, trasmessa su Zoom e pubblicata su YouTube, è però interessante anche perché offre uno spaccato dolorosamente reale del livello della discussione politica sul tema della sorveglianza in Italia. Lo scorso 9 settembre ildiha presentato nella VII Commissione consiliare un nuovo regolamento sulla videosorveglianza comunale, che include anche la possibilità per i cittadini di unire le proprie videocamere private alla rete di quelle già installate ...