Coronavirus, i contagi salgono ancora: 1.907 positivi in un giorno con meno tamponi fatti (Di venerdì 18 settembre 2020) In crescita i nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.907 positivi, contro i 1.585 di ieri. Per di più con un numero leggermente inferiore di tamponi, 99.839 contro 101.773 di ieri. Lieve calo dei decessi, 10 (erano 13 24 ore fa). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero complessivo dei tamponi è di 10.246.163. Le vittime sono 10, tre in meno rispetto a ieri. Gli attualmente contagiati salgono così a 42.457 (+1.044) con 2.387 pazienti ricoverati con sintomi (+39) e 208 in terapia intensiva (-4). Restano in isolamento domiciliare 39.862 pazienti (+1.009) mentre sono stati dimessi o sono guariti 853 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di nuovi casi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) In crescita i nuovi casi diin Italia: oggi si registrano 1.907, contro i 1.585 di ieri. Per di più con un numero leggermente inferiore di, 99.839 contro 101.773 di ieri. Lieve calo dei decessi, 10 (erano 13 24 ore fa). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero complessivo deiè di 10.246.163. Le vittime sono 10, tre inrispetto a ieri. Gli attualmenteaticosì a 42.457 (+1.044) con 2.387 pazienti ricoverati con sintomi (+39) e 208 in terapia intensiva (-4). Restano in isolamento domiciliare 39.862 pazienti (+1.009) mentre sono stati dimessi o sono guariti 853 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di nuovi casi ...

