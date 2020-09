«Condotta disinvolta della donna» e la pena per violenza viene ridotta in appello

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 18 settembre 2020) È l’ennesima sentenza destinata a far discutere nell’ambito delle fattispecie che riguardano le violenze sessuali. Questa volta è il caso di un episodio che si è verificato a Vimercate, in provincia di Monza. Unaè stata violentata e picchiata dal marito in una roulotte. La denunciafigliaha consentito l’intervento delle forze dell’ordine e la condanna dell’uomo con rito abbreviato: in primo grado, il tribunale di Monza aveva stabilito unadi 5 anni. In, tuttavia, la corte di Milano ha ridotto la stessaa 4 anni e 4 mesi, motivando questa scelta con una presunta «...