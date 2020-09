Commisso torna e carica la Fiorentina (Di venerdì 18 settembre 2020) FIRENZE - Gli abbracci in primo piano: uno per dare il benvenuto "live" ad Amrabat , l'altro per dire a Federico Chiesa che, al di là del futuro ancora da scrivere, c'è un presente d'affetto da non ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) FIRENZE - Gli abbracci in primo piano: uno per dare il benvenuto "live" ad Amrabat , l'altro per dire a Federico Chiesa che, al di là del futuro ancora da scrivere, c'è un presente d'affetto da non ...

sportli26181512 : Commisso torna e carica la #Fiorentina: Il presidente ha assistito a bordocampo agli allenamenti in vista dell'esor… - infoitsport : FOTO - Dopo l'intensa mattinata, Commisso torna a lavoro in albergo - Fiorentinanews : FOTO – Dopo l’intensa mattinata, Commisso torna a lavoro in albergo - Fiorentina_ole : RT @Lady_Radio: ??Dopo la mattinata al Centro Sportivo e i tamponi negativi, Rocco Commisso torna in albergo a lavoro. #fiorentina https://… - Lady_Radio : ??Dopo la mattinata al Centro Sportivo e i tamponi negativi, Rocco Commisso torna in albergo a lavoro. #fiorentina -