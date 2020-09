Caos Trapani, i calciatori restano fuori dallo stadio: nessuno apre l’impianto (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo la retrocessione nel campionato di Serie C, continua il momento difficile in casa Trapani nonostante il passaggio di proprietà tra la Alivision e l’imprenditore Gianluca Pellino. Oggi i calciatori sono rimasti fuori dallo stadio: i dipendenti della società sono in sciopero e nessuno ha aperto l’impianto. Durissimo il comunicato dell’AIC: “I calciatori professionisti attualmente tesserati per il Trapani Calcio S.r.l. e l’A.I.C., a seguito delle ultime gravi omissioni datoriali, intendono rappresentare quanto segue. Oggi pomeriggio, dopo una lunga e vana attesa, la Società non è stata in grado, per l’ennesima volta, di organizzare la seduta di allenamento nel rispetto dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo la retrocessione nel campionato di Serie C, continua il momento difficile in casanonostante il passaggio di proprietà tra la Alivision e l’imprenditore Gianluca Pellino. Oggi isono rimasti: i dipendenti della società sono in sciopero eha aperto l’impianto. Durissimo il comunicato dell’AIC: “Iprofessionisti attualmente tesserati per ilCalcio S.r.l. e l’A.I.C., a seguito delle ultime gravi omissioni datoriali, intendono rappresentare quanto segue. Oggi pomeriggio, dopo una lunga e vana attesa, la Società non è stata in grado, per l’ennesima volta, di organizzare la seduta di allenamento nel rispetto dei ...

