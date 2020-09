Calciomercato Cagliari: Godin non si sblocca, i rossoblù tornano su Fazio (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato Cagliari: la trattativa che potrebbe portare Diego Godin in rossoblù non si sblocca. Torna di moda Fazio La trattativa che potrebbe portare Diego Godin al Cagliari si è bloccata. I rossoblù hanno raggiunto l’accordo economico con il calciatore, che però prima deve liberarsi dall’Inter. Per questo motivo è tornato di moda il nome di Federico Fazio. Il difensore argentino è in uscita dalla Roma ed è già stato allenato da Di Francesco, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020): la trattativa che potrebbe portare Diegoin rossoblù non si. Torna di modaLa trattativa che potrebbe portare Diegoalsi è bloccata. I rossoblù hanno raggiunto l’accordo economico con il calciatore, che però prima deve liberarsi dall’Inter. Per questo motivo è tornato di moda il nome di Federico. Il difensore argentino è in uscita dalla Roma ed è già stato allenato da Di Francesco, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Leggi su Calcionews24.com

