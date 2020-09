Bonus di 500 euro per internet e computer in arrivo a fine settembre: ecco chi può richiederlo e come funziona (Di venerdì 18 settembre 2020) Entro fine settembre sarà disponibile la prima tranche di Bonus da 500 euro per acquistare abbonamenti a internet e il comodato d’uso di pc e tablet. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Innovazione Paola Pisano, spiegando che il decreto che li sblocca “è stato firmato dalla Corte dei Conti, quindi siamo alle battute finali”. Questi Bonus da 500 euro sono riservati alle famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro. L’importo del voucher è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali è legata a un preciso livello di reddito: 200 euro per l’abbonamento a internet e altri 300 euro per i computer. In programma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Entrosarà disponibile la prima tranche dida 500per acquistare abbonamenti ae il comodato d’uso di pc e tablet. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Innovazione Paola Pisano, spiegando che il decreto che li sblocca “è stato firmato dalla Corte dei Conti, quindi siamo alle battute finali”. Questida 500sono riservati alle famiglie con Isee inferiore ai 20mila. L’importo del voucher è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali è legata a un preciso livello di reddito: 200per l’abbonamento ae altri 300per i. In programma ...

AltreNews : RT @fattoquotidiano: Bonus di 500 euro per internet e computer in arrivo a fine settembre: ecco chi può richiederlo e come funziona https:/… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bonus di 500 euro per internet e computer in arrivo a fine settembre: ecco chi può richiederlo e come funziona https:/… - Noovyis : (Bonus di 500 euro per internet e computer in arrivo a fine settembre: ecco chi può richiederlo e come funziona) P… - fattoquotidiano : Bonus di 500 euro per internet e computer in arrivo a fine settembre: ecco chi può richiederlo e come funziona - AnonimoVacanza : Qualcuno sa entro quando bisogna restituire i pc/tablet per il bonus di 500 euro? -