Arisa sbarca ad Amici 20 | Indiscrezioni inaspettate e anticipazioni

(Di venerdì 18 settembre 2020)ad20? La cantante potrebbe diventare una delle insegnanti di canto della nuova classe. Un’anticipazione inaspettata che sicuramente renderà felici molti fan. Tra ottobre e novembre partirà la ventesima edizione didi Maria De Filippi ed iniziano ad uscire le prime. Probabilmente ci saranno non pochi cambiamenti in questa edizione così … L'articoload20proviene da www.meteoweek.com.

blogtivvu : Arisa sbarca ad Amici 20? “Coinvolta in progetto Mediaset”, l’indiscrezione -

C'è aria di novità per Arisa, al secolo Rosalba Pippa, la cantante de La Notte la quale in questo ultimo periodo ha fatto discutere per via di un ritocco estetico alle labbra di cui si sarebbe poi pen ...