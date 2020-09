Vaccino in Italia a novembre (se i test non si fermano più) (Di giovedì 17 settembre 2020) Il vaccino di Oxford ha ripreso il suo cammino. Dopo la pausa a causa della reazione di uno dei volontari della sperimentazione, le attività di ricerca sono ricominciate e le prime dosi potrebbero arrivare già nel mese di novembre in Italia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Il vaccino di Oxford ha ripreso il suo cammino. Dopo la pausa a causa della reazione di uno dei volontari della sperimentazione, le attività di ricerca sono ricominciate e le prime dosi potrebbero arrivare già nel mese di novembre in Italia.

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, il presidente dell’Irbm di Pomezia: “Se test andranno bene, a novembre primi 2-3 milioni di dos… - rtl1025 : ?? 'I primi 2-3 milioni di dosi del #vaccino #antiCovid Oxford-Irbm-AstraZeneca dovrebbero arrivare all'Italia entro… - Agenzia_Ansa : Irbm: 'A novembre prime dosi di vaccino all'Italia se test ok' #ANSA - osservando001 : RT @Giandom84354994: Nella parte finale dell'articolo, vi spiegano in che modo vi stanno prendendo per il culo. Ma niente, non devo nemmeno… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, il presidente dell’Irbm di Pomezia: “Se test andranno bene, a novembre primi 2-3 milioni di dosi a… -