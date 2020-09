Traffico Roma del 17-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione migliora ilsul Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Nomentana e la diramazionesud ma sempre prudenza in prossimità dell’uscita per la VPN presenza dei lavori in corso mentre in esterna diminuiscono gli spostamenti dalla Pontina la Tuscolana sul tratto Urbano della A24 solo brevi rallentamenti perintenso da via di Portonaccio alla tangenziale est su via del Foro Italico ancora trafficato il tratto tra via Salaria alla galleria Giovanni XXIII in tutte e due le direzioni sulla tangenziale est verso San Giovannitra via Tiburtina e le bivio A24 e successivamente tra via Prenestina & viale Castrense prudenza sulla via Pontina perché un incidente a rollin’ tattoo ulteriormente il ...