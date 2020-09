Stop ai certificati di verginità, la Francia è in rivolta (Di giovedì 17 settembre 2020) In Francia viene annunciata una legge che abolisce i certificati che attestano la verginità di una donna. Ma il no alla sua approvazione arriva proprio da chi quei certificati – suo malgrado – li rilascia: i ginecologi, che sarebbero comunque contrari alle nuovi disposizioni, per tutelare la sicurezza delle donne più vulnerabili di fronte ai genitori o ai futuri mariti musulmani che a volte esigono quell’attestato. “Rifiutare i certificati di verginità significa difendere la libertà delle donne e il loro diritto fondamentale di controllare il proprio corpo”. Ma ciononostante “nel mondo reale” quegli stessi certificati sono ancora necessari per proteggere le ragazze o giovani donne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Inviene annunciata una legge che abolisce iche attestano la verginità di una donna. Ma il no alla sua approvazione arriva proprio da chi quei– suo malgrado – li rilascia: i ginecologi, che sarebbero comunque contrari alle nuovi disposizioni, per tutelare la sicurezza delle donne più vulnerabili di fronte ai genitori o ai futuri mariti musulmani che a volte esigono quell’attestato. “Rifiutare idi verginità significa difendere la libertà delle donne e il loro diritto fondamentale di controllare il proprio corpo”. Ma ciononostante “nel mondo reale” quegli stessisono ancora necessari per proteggere le ragazze o giovani donne ...

"C’è gente che crede di vivere nel Medioevo. Ci sono ancora delle ragazze in Francia (africane, musulmane, eccetera) che per ordine dei familiari debbono sottoporsi a visita ginecologica per ottenere ...

