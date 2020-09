Se le dico quanto ho in banca mi spella | Pezzente e fallito Anna e Gennaro | a Temptation disastro-soldi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Accuse pesanti duranteIsland., fidanzati da sei anni. Lei a bordo del caicco che li condurrà all'Is morus relais già piange. Lui, a detta della fidanzata, è immaturo e non ha ambizioni. "Per lui è tutto facile!", perchélavora nei negozi di famiglia e non ha un datore di lavoro. Secondoil loro rapporto è piatto eè un bambino capriccioso. Anche, dal suo canto, afferma chenon fa niente visto che ci ha messo cinque anni per ottenere la laurea triennale e vive ancora con i genitori. Mentrevorrebbe sposarsi e creare una famiglia,non ha alcuna intenzione di fare un passo ...