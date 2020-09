Sampdoria, Keita a un passo. E Murillo torna al Celta (Di giovedì 17 settembre 2020) GENOVA - A prescindere dal futuro di Gaston Ramirez , 29, e dal suo rinnovo, o meno, di contratto, la Sampdoria accelera per Balde Keita , 25,. Per l'attaccante di proprietà del Monaco , ex di Inter e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) GENOVA - A prescindere dal futuro di Gaston Ramirez , 29, e dal suo rinnovo, o meno, di contratto, laaccelera per Balde, 25,. Per l'attaccante di proprietà del Monaco , ex di Inter e ...

