Primo semestre, effetto Covid su assunzioni (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel Primo semestre dell’anno sono state 2.302.000. Forte contrazione (– 42%) rispetto allo stesso periodo del 2019 per effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonché della più generale caduta della produzione e dei consumi. A diffondere i dati è l’Inps che ha pubblicato l’Osservatorio sul precariato. Tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), risulta progressivamente attenuarsi a maggio (-56%) e a giugno (-40%). Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però particolarmente accentuato per le assunzioni con ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Leattivate dai datori di lavoro privati neldell’anno sono state 2.302.000. Forte contrazione (– 42%) rispetto allo stesso periodo del 2019 perdell’emergenza legata alla pandemia-19 e delle conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonché della più generale caduta della produzione e dei consumi. A diffondere i dati è l’Inps che ha pubblicato l’Osservatorio sul precariato. Tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), risulta progressivamente attenuarsi a maggio (-56%) e a giugno (-40%). Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però particolarmente accentuato per lecon ...

merdamatt : sto guardando le foto e la descrizione dei prof che devo scegliere per i corsi del primo semestre e sembrano tutti… - Zippo88lrr : @Marco78477123 @plums_the @Renato_Corghi @fdragoni Ti parlo di numeri totali. ANNATA COMPLESSIVA. ANZI, basterebbe… - notone0fthem : MA VI PARE NORMALE CHE TUTTI I CORSI DI QUEST’ANNO SONO TUTTI NEL PRIMO SEMESTRE? MA COME FACCIO IO? - millervexile : e le mascherine? menomale che sto primo semestre non devo andare a Torino perché boh - francesco98asr : @duecosestupide Considera che lo scorso anno il primo semestre avevo 38 ore settimanali... -

Ultime Notizie dalla rete : Primo semestre Primo semestre, effetto Covid su assunzioni Teleborsa La fuga in avanti di Conte e l’assist di Ursula: il premier blinda il suo destino con i miliardi europei

Forse non erano d’accordo. Il tempismo è stato comunque perfetto. Giuseppe Conte ha alzato la palla. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha schiacciato. Il risultato è che il Presi ...

Huawei, un ecosistema che continua a crescere

La notizia che l’anno prossimo uscirà sul mercato il primo smartphone Huawei su sistema operativo HarmonyOS di proprietà non era semplicemente nell’aria. Era già ampiamente illustrata nel libro che Hu ...

Osservatorio sul precariato pubblicati dati giugno 2020

Le assunzioni attivate daidatori di lavoro privati nel primo semestre del 2020 sono state 2.302.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione è stata molto forte (-42%) per effetto dell’em ...

Forse non erano d’accordo. Il tempismo è stato comunque perfetto. Giuseppe Conte ha alzato la palla. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha schiacciato. Il risultato è che il Presi ...La notizia che l’anno prossimo uscirà sul mercato il primo smartphone Huawei su sistema operativo HarmonyOS di proprietà non era semplicemente nell’aria. Era già ampiamente illustrata nel libro che Hu ...Le assunzioni attivate daidatori di lavoro privati nel primo semestre del 2020 sono state 2.302.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione è stata molto forte (-42%) per effetto dell’em ...