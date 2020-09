Omicidio Willy Monteiro | gli aggressori percepivano il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) A riportare la notizia è la procura di Velletri che, avviata un’indagine patrimoniale sulle famiglie degli, ha scoperto che i quattroil sussidio. L’indagine è stata mossa da dei dubbi sorti durante l’analisi del profilo dei fratelli bianchi, i quali più volte avrebbero ostentato vari beni senza però possedere un lavoro; dei due solo Gabriele avrebbe da poco aperto una frutteria: poca cosa se si guardano le immagini presenti sui profili Instagram, in cui i due mostrano fieramente orologi e macchine di grande valore. Inutile dire che qualora venissero rilevate incongruenze nelle dichiarazioni dei rispettivi capi famiglia, partirebbe un’indagine a sé stante e parallela a quella in corso per far chiarezza sull’di ...

LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - VittorioSgarbi : Ah, si, era la 'povertà' di questi individui che Di Maio e i 5 Stelle volevano abolire? - davidealgebris : Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente pre… - Koiroiro : RT @FrancoBechis: L'ultima amara sorpresa sugli assassini di Willy. Tutti e quattro prendevano il reddito di cittadinanza. Però facevano pu… - Gabriele885 : RT @GiorgiaMeloni: Apprendo dalla stampa che i quattro arrestati per l'omicidio di #WillyMonteiro prendevano il #REDDITOdiCITTADINANZA. Ma… -

I fratelli Bianchi e gli altri due indagati per l’omicidio di Willy Monteiro, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, prendono il Reddito di Cittadinanza. A riportare la notizia è Il Quotidiano del La ...COLLEFERRO - Mentre le indagini sull'omicidio di Colleferro proseguono, anche la politica italiana chiede ora spiegazioni sullo stile di vita dei fratelli Bianchi, i principali imputati per la morte d ...L'appuntamento era per le 20.30 di ieri ma già qualche ora prima molte persone hanno raggiunto il parco del Castello a Colleferro per partecipare alla fiaccolata in memoria di Willy Monteiro Duarte di ...