"Non è possibile, è follia!". Temptation Island, la vip 'spiffera' tutto: cosa non quadra tra Amedeo e Sofia (Di giovedì 17 settembre 2020) La puntata di esordio di 'Temptation Island' del 16 settembre ha fatto già molto discutere. Tante le polemiche esplose e siamo soltanto all'inizio del reality show. Coloro che sono finiti maggiormente nell'occhio del ciclone sono stati Amedeo e Sofia, che formano una coppia da ben 11 anni. Dopo aver scoperto di essere stata tradita, la donna ha confessato alla sua dolce metà che prova ancora sentimenti nei suoi confronti ed ha quindi tutta l'intenzione di riprovarci con lui. Sulla vicenda è intervenuta in queste ore l'opinionista Karina Cascella, che spesso e volentieri dà vita ad Instagram stories per parlare dei vari personaggi noti. Medesima cosa l'ha fatta per Amedeo e Sofia. Karina ritiene non ...

