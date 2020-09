No Tav, arrestata portavoce movimento: deve scontare due anni di condanna (Di giovedì 17 settembre 2020) commenta E' stata arrestata Dana Lauriola , 38enne portavoce del movimento No Tav e attivista del centro sociale Askatasuna . Agenti Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in Val ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) commenta E' stataDana Lauriola , 38ennedelNo Tav e attivista del centro sociale Askatasuna . Agenti Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in Val ...

fattoquotidiano : Arrestata Dana Lauriola: la portavoce del movimento No Tav deve scontare una condanna a due anni - zazoomblog : Arrestata Dana Lauriola: la portavoce del movimento No Tav deve scontare una condanna a due anni - #Arrestata… - CorriereTorino : Arrestata la portavoce No Tav Dana Lauriola, condannata di 2 anni: tensioni davanti casa - BCarazzolo : RT @fattoquotidiano: Arrestata Dana Lauriola: la portavoce del movimento No Tav deve scontare una condanna a due anni - Noovyis : (Arrestata Dana Lauriola: la portavoce del movimento No Tav deve scontare una condanna a due anni) Playhitmusic - -