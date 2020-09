L’Allieva 3, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi a Primo Set “Il cuore di Alice è sempre di CC” VIDEO (Di venerdì 18 settembre 2020) Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi a Primo Set su Rai 2 Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono stati i primi due ospiti del secondo appuntamento di “Primo Set” la nuova trasmissione in onda su Rai 2 ogni giovedi a mezzanotte. Direttamente dal set de L’Allieva 3, Gianvito Casadonte, già fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, ha intervistato i due protagonisti che torneranno in prima tv su Rai 1 da domenica 27 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 18 settembre 2020)Set su Rai 2sono stati i primi due ospiti del secondo appuntamento di “Set” la nuova trasmissione in onda su Rai 2 ogni giovedi a mezzanotte. Direttamente dal set de L’Allieva 3, Gianvito Casadonte, già fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, ha intervistato i due protagonisti che torneranno in prima tv su Rai 1 da domenica 27 ...

fvnzioniamo_cc : stanno veramente mandando un servizio sul ciclo quando hanno pubblicizzato questa puntata per Lino e Alessandra e l… - imironicc : La mia amica che mi chiede tutto su L'Allieva (e su Lino) e ora mi ha chiesto di nuovo quando inizia la serie. Ne… - tiziana_oggiano : RT @alemastronardif: Direttamente dal comunicato di @Raiofficialnews: 'Questa settimana visita sul set della fiction “L’Allieva” dove Aless… - Susy0121031997 : RT @alemastronardif: Direttamente dal comunicato di @Raiofficialnews: 'Questa settimana visita sul set della fiction “L’Allieva” dove Aless… - martaxxofficial : Domenica 27 Settembre sarò incollata alla tv dalle 14: -Domenica In, con quasi sicuramente ospiti (spero per lo men… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Allieva Lino Lino Guanciale torna in scena con 'Itaca' 9 colonne