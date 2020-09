Juve, se parte Douglas Costa si farà un tentativo per Chiesa (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Juve: se Douglas Costa dovesse lasciare Torino, il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A Contro il Novara Douglas Costa è entrato in campo con il piglio giusto. Le qualità del brasiliano sono indiscutibili, i dubbio riguardano sempre la sua condizione fisica e la tendenza agli infortuni. In questo l’edizione fiorentina de La Repubblica fa il punto sul calciomercato Juve. In caso di cessione del brasiliano, la Juve potrebbe tentare l’assalto a Federico Chiesa con una proposta intorno ai 30 milioni di euro più Luca Pellegrini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato: sedovesse lasciare Torino, il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A Contro il Novaraè entrato in campo con il piglio giusto. Le qualità del brasiliano sono indiscutibili, i dubbio riguardano sempre la sua condizione fisica e la tendenza agli infortuni. In questo l’edizione fiorentina de La Repubblica fa il punto sul calciomercato. In caso di cessione del brasiliano, lapotrebbe tentare l’assalto a Federicocon una proposta intorno ai 30 milioni di euro più Luca Pellegrini. Leggi su Calcionews24.com

Le le linee guida del calcio predicato da Andrea Pirlo poggiano su difesa alta e aggressiva, gioco collettivo ma che esalti le individualità, costruzione di una mentalità di stampo europeo (incluso il ...

TORINO – La Juventus e la Roma, dopo aver trovato l’accordo, hanno dovuto mettere in stand by il trasferimento di Mattia De Sciglio. L’acquisto da parte dei giallorossi del terzino era infatti subordi ...

Finalmente si riparte. Sorteggiato il calendario della serie C, che ufficialmente prenderà il via il 27 settembre. Nella prima giornata di C il Palermo giocherà fuori casa a Teramo. Gare casalinghe in ...

