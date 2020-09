Internazionali, Fognini eliminato al secondo turno (Di giovedì 17 settembre 2020) Fabio Fognini esce di scena al secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia. L'azzurro, numero 13 del mondo e 7 del seeding, cede al francese Ugo Humbert, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-4) in due ore di partita. E così l'azzurro è costretto a salutare il Foro Italico dopo i sedicesimi di finale. Mentre il 22enne francese, si prende una piccola rivincita dopo l’eliminazione agli Us Open da parte di un altro azzurro, Matteo Berrettini. Nel primo set sulla terra rossa di Roma, dopo un inizio combattuto con tanti errori da entrambe le parti, Humbert riesce a sfruttare il break decisivo nel finale, togliendo parecchie certezze al 33enne nato a Sanremo. Nella seconda frazione, Fognini soffre particolarmente la prima di servizio del suo avversario (si notano ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 settembre 2020) Fabioesce di scena aldegliBnl d'Italia. L'azzurro, numero 13 del mondo e 7 del seeding, cede al francese Ugo Humbert, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-4) in due ore di partita. E così l'azzurro è costretto a salutare il Foro Italico dopo i sedicesimi di finale. Mentre il 22enne francese, si prende una piccola rivincita dopo l’eliminazione agli Us Open da parte di un altro azzurro, Matteo Berrettini. Nel primo set sulla terra rossa di Roma, dopo un inizio combattuto con tanti errori da entrambe le parti, Humbert riesce a sfruttare il break decisivo nel finale, togliendo parecchie certezze al 33enne nato a Sanremo. Nella seconda frazione,soffre particolarmente la prima di servizio del suo avversario (si notano ...

